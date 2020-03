Abschied in Zeiten von Corona

Kaltenkirchen

"Schön ist das überhaupt nicht", sagt Dr. Tilman Fuß. Der Pastor in Kaltenkirchen hat seine erste Amtshandlung dieser Art während der Corona-Krise noch vor sich - und etwas Bauchschmerzen. Die Vorgabe der Landeskirche ist, dass Beerdigungen nur noch mit den engsten Angehörigen, nicht mehr als einer Handvoll Menschen, abgehalten werden dürfen. Zudem sind Kirche und Kapelle tabu. Dort darf nicht Abschied von dem Verstorbenen genommen werden. Nur direkt an der Grabstätte an Sarg oder Urne unter freiem Himmel.

Wer soll "aussortiert" werden?

"Natürlich habe ich Verständnis für diese Maßnahme", gibt Fuß zu. Es gehe darum, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Aber dennoch sei die Vorstellung, dass innerhalb einer großen Familie oder eines großen Freundeskreises "aussortiert" werden müsse, keine besonders gute. Viel Feingefühl sei da gefragt. "Der engste Kreis, wer ist das?", fragt der Kaltenkirchener Pastor. Er hofft, dass er nicht in die Lage kommen wird, Menschen abweisen zu müssen.

Keine große Trauergemeinde

Engster Kreis könne auch der Nachbar sein, oder die Cousine, die sich vielleicht besser mit dem Verstorbenen verstanden habe als der eigene Sohn. Solle man dann den Sohn nicht zulassen, aber die Cousine? Fragen, die die Pastoren sich möglicherweise irgendwann stellen müssen. Aber man komme nicht drumherum, da ist Fuß sich sicher. "Große Trauergesellschaften kann es jetzt nicht geben", macht der Gottesmann deutlich.

Tilman Fuß freut sich, dass es trotz der Corona-Pandemie für die Pastoren einen Spielraum gebe. Denn ganz auf einen Abschied zu verzichten? Nein, das könne er sich nicht vorstellen. Dann eben im kleinen Rahmen.

Pastoren haben kaum Termine mehr

Wie bei allen seinen Berufskollegen hat sich auch der Berufsalltag von Tilman Fuß komplett verändert. "Es fallen viele Termine jetzt weg", erklärt er. Und er fragt sich, wie er seiner Aufgabe, der Seelsorge, gerecht werden kann. Telefonisch und per Mail ist der Kaltenkirchener Pastor erreichbar (Telefon 04191/9090448, t.fuss@kirche-kaltenkirchen.de). So könnte man in Kontakt bleiben. Von Fuß aus wird gerade eine Art Nachbarschaftshilfe organisiert. Interessierte sollen sich gerne bei ihm melden.

Appell an die Senioren

Der Gottesmann appelliert gerade an ältere Menschen, Hilfe beim Einkauf anzunehmen und kein Schamgefühl zu haben. Das sei auch eine Art des Selbstschutzes. Auf der anderen Seite kann er Senioren verstehen, die gerne noch selbst los wollen, um für sich zu sorgen. Immer wieder habe er bei Telefonaten gehört: "Das kriege ich noch hin". Es gebe die Sorge der Älteren, dass sie, wenn sie einmal diese Aufgaben abgeben, später nicht mehr auf die Beine kommen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.