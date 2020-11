Nicht nur in Kiel, Flensburg und Lübeck, sondern auch in der kleinen Gemeinde Mönkloh wird darüber beraten, ob an Silvester ein „Böllerverbot“ erlassen werden soll. Bereits im September hatten Gaby Hermsdorf und Margret Rumpf diese Initiative, unterstützt von 42 Unterschriften, angeschoben.