Den Spruch "Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah" können sich die Kinder und Jugendlichen samt Betreuer der christlichen Pfadfinderschaft der Erlöserkirche seit diesen Sommerferien groß ins Tagebuch schreiben. Statt des Wikingerlagers in Dänemark ging es in den eigenen Pfadfinderwald in Kisdorferwohld. Die Corona-Pandemie hatte die Sommerlager-Pläne kräftig durcheinander gewirbelt.

Sechs Hektar Wald stehen den Pfadfindern zur Verfügung

Im Gehege Endern stehen den Henstedt-Ulzburger Pfadfindern gut sechs Hektar Wald zur Verfügung. Ein Privatbesitzer hat mit den Verantwortlichen der Pfadfinderschaft vor 14 Jahren einen Pachtvertrag geschlossen. Allerdings wurde der Wald zwar genutzt – aber doch eher stiefmütterlich behandelt, wie Diakon Oliver Harder einräumt. "Wir haben ihn vernachlässigt." Das ist seit kurzem anders. "Wir haben unseren Pfadfinderwald als neues Zuhause erlebt", sagt Harder. Rund 80 Kinder, Jugendliche und Betreuer kümmerten sich fast zwei Wochen jeden Tag um "ihren" Wald und erlebten dort unvergessliche Stunden. Tag für Tag wurde genau festgehalten, wer dabei war. Das erarbeitete Hygienekonzept sei eingehalten worden.

Volle Tage mit vielen Aktionen

Zum Start des Waldsommers wurde auf einer benachbarten Wiese ein Gottesdienst gefeiert, zu dem auch die Eltern der Mädchen und Jungen eingeladen waren. Gut 160 Menschen verteilten sich großzügig und mit reichlich Abstand zueinander. Bei allem Folgenden mussten die Mütter und Väter aber draußen bleiben. In kleinen Gruppen wurde der Wald zum Sommerlager umfunktioniert und hergerichtet. Jeden Tag von 10 bis 16 Uhr verbrachten die jungen Pfadfinder in den Endern.

Sie bauten ein Floß und "eroberten" den Teich direkt am Lagerfeuerplatz. Eine Bio-Toilette wurde installiert. Als Baumkletterer ging es 18 Meter gesichert in die Höhe der Baumwipfel. Aus Rinderhörnern wurden Trinkhörner wie zu Wikingerzeiten gebaut. Steine für eine Steinschlange wurden bemalt und aneinander gelegt. Wikingerspiele standen auf dem Programm. Knoten wurden geübt, das Pfadfinderwissen vertieft. Traumfänger und Mobiles aus Naturmaterial wurden gebastelt. Bogenschießen und vieles mehr brachten Abwechslung in den Ferientag.

Wasser aus dem Brunnen zum Händewaschen

Da das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten wegen Corona nicht gestattet war, musste jeder Pfadfinder eigene Verpflegung mitbringen. Aber auch das habe prima geklappt, freut Diakon Harder sich. Eine Gruppe älterer Pfadfinder durfte sogar ein Wochenende im Wald schlafen – Natur und Gemeinschaft pur. Der Brunnen, der vor Jahrzehnten gegraben worden war, wurde wieder fit gemacht, sodass zum Händewaschen immer Wasser zur Verfügung stand. Man habe sich im Wald immer sicher gefühlt.

"Es wurde dringend Zeit, wieder etwas als Gruppe zu machen", erzählt Oliver Harder. Seit März ruhte die Pfadfinderarbeit in der Gemeinschaft. Wer wollte, erhielt Woche für Woche eine Aufgabe – aber saß damit dann alleine Zuhause. Die Gruppenleiter hatten stets versucht, Kontakt zu halten, aber "moderne Kommunikation ist kein Ersatz für die direkte Begegnung". Im Anschluss an den Waldsommer gab es viel Lob und Dankbarkeit von Teilnehmern und Eltern. "Du musst die Kinder mit in den Wald nehmen, dann läuft das", freut Harder sich.

