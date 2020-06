Singen und Beten hinter der Maske

Nützen

„Ich finde es auf jeden Fall toll, dass wir diesen Gottesdienst feiern konnten“, sagte Jens Müller. Vor dem Sportlerheim des TSV Nützen saßen die rund 50 Gottesdienstbesucher in zwei Meter Abstand zueinander auf Stühlen, teils im Schatten, teil in der Sonne. Und es durfte auch wieder gesungen werden – allerdings nur hinter den obligatorischen Nase-Mund-Abdeckungen. Pastor Tillmann Fuß bat die Besucher, beim Singen und gemeinsamen Psalm-Sprechen, die Masken zu tragen: "Dazwischen können sie abgenommen werden, die sind auf Dauer ja auch lästig."

Luftballon als Gleichnis

Um den Geist Gottes bildlich darzustellen, hatte sich Pastor Fuß ein kleines Gleichnis ausgedacht und vorgeführt: Er nahm einen Luftballon, der "so schlaff ja nicht besonders gut aussieht" und blies ihn auf. Die zugeführte Luft könne als Atem oder Geist Gottes betrachtet werden, der dem Ballon eine neue Form gebe, "eine innere Kraft". Der Ballon symbolisiere den Menschen, der sich durch den Geist Gottes verändert werde.

Ermutigende Botschaft

Insgesamt sang die Gemeinde vier Lieder, die von Pastor Fuß am Keyboard und Hans Winger mit der Geige begleitet wurden. Als Pfingstgeschichte suchte sich der Pastor eine Stelle aus dem vierten Buch Mose aus, an welcher Mose vor Gott zugab, dass er keine Kraft mehr habe, das Volk Israel weiter durch die Wüste zu führen. Gott trug Mose auf, die 70 ältesten Männer des Volkes zu ihm zu führen und übertrug die Verantwortung auch auf deren Schultern. Pastor Fuß erklärte: "Wir alle kennen Situationen, in denen wir uns mit der Last allein fühlen. Die ermutigende Pfingstbotschaft ist, dass wir sie nicht allein tragen müssen, dass wir auch um Hilfe bitte können."

Kaffee und Kuchen fielen aus

"Mal wieder gemeinsam zu singen, war schön", sagte der Nützener Jens Müller nach dem Gottesdienst. Auf das gemeinsame Kaffeetrinken und Kuchenessen, das sonst jedes Jahr an Pfingsten nach dem Gottesdienst stattfindet, musste wegen Corona verzichtet werden, was Pastor Fuß sehr bedauerte. Doch alle Besucher waren glücklich, wieder Gottesdienste feiern zu können. Familie Brakel aus Nützen ist an Pfingsten jedes Mal dabei: "Es war schön. Hinter der Maske zu singen, ist aber ein bisschen nervig", sagte Annika Brakel.

Am kommenden Sonntag, 7. Juni, findet in der Michaeliskirche in Kaltenkirchen ab 11 Uhr wieder ein Familien-Gottesdienst statt.

