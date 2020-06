Drei schwere Unfälle auf den Straßen

Kreis Segeberg

In Großenaspe kam am Pfingstsonntag ein 19-jähriger Opel-Fahrer gegen 15.20 Uhr aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Kreisstraße 111 (Bimöhler Straße) ab. Der ebenfalls 19-jährige Beifahrer aus Lübeck zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Bei dem Fahrer wurde ein Blutalkoholwert von 0,3 Promille festgestellt. Die Polizeistation Boostedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Unfallzeugen und den Ersthelfern. Hinweise gehen an Telefon 04393/710.

Zwei Motorräder und ein Abschleppwagen

In Fuhlendorf kam es auf der Kreisstraße 32 am Pfingstmontag zu einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Abschleppfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 35-Jähriger aus der Nähe von Kellinghusen kommend gegen 17.10 Uhr mit seiner Kawasaki die Hauptstraße in Richtung Hagen. Hinter ihm fuhr eine 32-Jährige aus dem Kreis Steinburg mit ihrer Yamaha. Aus bislang unbekannter Ursache soll der Motorradfahrer im Verlauf einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Abschleppfahrzeug.

Im weiteren Verlauf fuhr die Fahrerin der Yamaha auf das vor ihr stürzende Motorrad auf und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 35-Jährige zog sich schwere, die 32-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Hamburger Krankenhaus. Die Motorradfahrerin kam in ein Krankenhaus nach Neumünster. Der 33-jährige Fahrer des Abschleppfahrzeugs blieb unverletzt.

83-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

In Hartenholm stießen am Pfingstmontag ein Pkw und ein Motorrad auf der B206 zusammen. Der 83-jährige Motorradfahrer aus Kaltenkirchen fuhr gegen 17.10 Uhr Richtung Bad Bramstedt, als ein 75-Jähriger mit seinem Skoda die Kreuzung aus Richtung Heidmühlen querte. Dabei kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß. Rettungskräfte versorgten den schwerverletzten Motorradfahrer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Kieler Krankenhaus. Polizeibeamte aus Wahlstedt nahmen den Unfall auf und zogen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzu. Der Fahrer des Skoda blieb unverletzt. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich vorfahrtsberechtigt.

