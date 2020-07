2015 war der Spatenstich für das geplante Pflegeheim in Bockhorn. Doch der Bau stockte, stand zwischenzeitlich still. Ein neuer Betreiber hat die Immobilie nun fertiggestellt. In diesem Monat sollen die ersten Bewohner in die Seniorenresidenz Segeberger Forst einziehen. Ein Rundgang.