Es ist eine schier unfassbare Tat, die ab Freitag kommender Woche vor dem Landgericht in Kiel verhandelt wird. Ein 24-jähriger Angestellter soll in einem Pflegeheim für Demenzkranke in Wahlstedt einer Kollegin mit einem Hammer hinterrücks mehrfach mit voller Kraft auf den Kopf geschlagen haben.