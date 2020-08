Bad Segeberg

Dabei geht es um Nachbarschaftshelfer und Demenzbegleiter. Senioren können das Angebot der Ehrenamtlichen oft auch bei der Pflegekasse abrechnen.

"Bei uns melden sich relativ viele Senioren, die Hilfe brauchen", sagen Ulrich Mildenberger und Birgit Damrau vom Pflegestützpunkt des Kreises Segeberg. Dabei geht es nicht um pflegerische Tätigkeiten. Oft benötigen sie Unterstützung im Haushalt, beim Einkaufen. Es geht aber auch darum, nicht zu vereinsamen. Sie suchen Gesellschaft beim Spazierengehen oder Kaffeetrinken.

Den Besuchsdienst leisten die Rinkieker

Für ehrenamtliche Helfer gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. "Der Rinkieker schaut ab und zu bei Senioren vorbei, schaut, das alles in Ordnung ist", erklärt Mildenberger. Es ist ein reiner Besuchsdienst. Etwa 25 Rinkieker hat der Pflegestützpunkt im Kreis Segeberg. Eine besondere Ausbildung ist nicht nötig.

Nachbarschaftshelfer erhalten eine Schulung

Anders ist es bei Nachbarschaftshelfern. Sie unterstützen Menschen mit einem Pflegegrad zum Beispiel bei Einkäufen, begleiten sie beim Arztbesuch oder zu Ausflügen und helfen auch bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mit. "Nachbarschaftshelfer können über den sogenannten Entlastungsbetrag von der Pflegeversicherung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von acht Euro die Stunde erhalten", erklärt Mildenberger. Ab Pflegegrad I stehen Hilfsbedürftigen 125 Euro für solche entlastenden Leistungen zu.

Nachbarschaftshelfer brauchen aber eine 20-stündige Schulung, um ihre Leistung abrechnen zu können.

Demenzbegleiter unterstützen pflegende Angehörige

Ähnlich ist es bei ehrenamtlichen Demenzbegleitern. Auch sie können über den Entlastungsbeitrag entschädigt werden. Etwa 4000 Menschen leben im Kreis Segeberg mit einer Demenzerkrankung, viele werden zu Hause von Angehörigen versorgt. Durch ehrenamtliche Demenzbegleiter können vor allem pflegende Angehörige unterstützt werden. Dafür ist eine 30-stündige Schulung notwendig.

Zusammen mit der Alzheimer Gesellschaft Norderstedt und dem evangelischen Bildungswerk des Kirchenkreises Plön-Segeberg bietet der Pflegestützpunkt ab dem 17. September eine Ausbildung für Nachbarschaftshelfer und Demenzbegleiter in Bad Segeberg an – jeweils donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 17 Uhr in der Evangelischen Familienbildungsstätte.

Birgit Damrau gibt weitere Auskünfte

Beide Kurse starten gemeinsam, erklärt Birgit Damrau, die die Ehrenamtsarbeit beim Pflegestützpunkt koordiniert. Interessierte können mit ihr unter Telefon 040/52883830 oder per E-Mail unter Anschrift damrau@pflegestützpunkt-se.de Verbindung aufnehmen.

In der Schulung geht es zum Beginn um die eigene Rolle als Ehrenamtlicher, die Teilnehmer lernen über Krankheiten im Alter, nicht nur Demenz. Dieser Punkt aber wird bei den angehenden Demenzbegleitern besonders vertieft. Einige der Rinkieker hätten bereits Interesse an den Schulungen gezeigt, sagt Damrau, vor allem auch, um ihr Fachwissen zu erweitern.

Offen steht die Ausbildung aber jedem Interessierten, sagt sie. Die Kosten von 100 beziehungsweise 150 Euro werden in der Regel von der Pflegekasse erstattet, sagt Mildenberger. Ziel sei es, in den nächsten Jahren ein Netzwerk aus 100 Ehrenamtlichen aufzubauen – vom Rinkieker bis zum Demenzbegleiter.

