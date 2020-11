Der Wechsel an der Spitze der Seedorfer Gemeindevertretung ist vollzogen. Der 75-jährige Gerd Lentföhr (CDU) leitete noch ein letztes Mal in der Schulsporthalle Schlamersdorf eine Sitzung des Beschlussorgans. Dann übergab er das Amt an seinen Fraktionskollegen, den 38-jährigen Philipp Frank.