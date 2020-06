Viele Visionen teilen ein Schicksal: Sie werden nie Wirklichkeit. Die Photovoltaik-Anlage, die am Mittwoch in der Dahlmannschule in Bad Segeberg ans Netz gegangen ist, bildet nicht nur deshalb eine Ausnahme. Es sind vier Schüler, die das Projekt von der ersten Idee bis zur Umsetzung begleitet haben.