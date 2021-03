Bad Bramstedt

Aufgescheucht waren die Bad Bramstedter Politiker, weil der Stadt eine Bauvoranfrage vom Kreis Segeberg vorliegt und wie immer in solchen Fällen die Kommune Stellung beziehen kann. Auf dem Gelände eines ehemaligen Fleisch-Zerlegebetriebs am Achtern Dieck will ein Projektentwickler für einen Lebensmitteldiscounter einen Markt errichten. Rechtlich wäre das zurzeit möglich, denn das Areal ist als Gewerbegebiet ausgewiesen, in dem sich auch Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern ansiedeln darf.

Mit B-Plan-Änderung Bau verhindern

Im Bauausschuss waren sich alle einig gewesen, dass eine Änderung des Bebauungsplans notwendig ist, und zunächst eine Veränderungssperre verhängt werden muss. Die Angelegenheit landete im für die Bauleitplanung zuständigen Planungsausschuss. Die SPD-Fraktion legte dem Ausschuss einen Antrag vor, um die Änderung des geltenden Bebauungsplans Nr. 49 in die Wege zu leiten mit dem Ziel, dass Lebensmitteleinzelhandel nicht möglich ist. Das Baugesetzbuch erlaubt es, hierfür eine Veränderungssperre zu erlassen, um Bautätigkeiten, die der Kreis andernfalls erlauben muss, zu verhindern.

Innenstadt nicht gefährden

„Unsere städtebauliche Vorstellung ist, dass wir die Innenstadt stärken wollen“, erklärte SPD-Fraktionschef Jan-Uwe Schadendorf. Schon in der Sitzung des Bauausschusses hatte Schadendorf die Ablehnung eines Discounters am Achtern Dieck mit der drohenden Konkurrenz zum vorhandenen Einzelhandel begründet. Der Famila-Markt am Lohstücker Weg habe schon jetzt durch Edeka an der Hamburger Straße zu kämpfen, außerdem wolle er nicht, dass Rewe in der Innenstadt gefährdet werde. Der Supermarkt am Landweg ist der einzige Anbieter dieser Größenordnung im engeren Innenstadtbereich.

Bürgermeisterin Verena Jeske sieht ebenfalls die bestehenden innenstadtnahen Lebensmittelhändler Famila und Rewe durch einen möglichen Konkurrenten am Achtern Dieck in Gefahr. „Das schlimmste wäre, wenn eine Immobilie wie die von Famila und Aldi leer stehen würde“, so die Bürgermeisterin über die Märkte am Lohstücker Weg.

Gutachten nicht notwendig

Für die Aufstellung einer B-Plan-Änderung und den Erlass einer Veränderungssperre folgten die Mitglieder des Planungsausschusses fast geschlossen. Allerdings konnte sich die SPD mit ihrem Antrag, „ein unabhängiges Verträglichkeitsgutachten für weitere Angebote im Lebensmitteleinzelhandel“ in Auftrag zu geben, nicht durchsetzen. Dabei sollte der Schwerpunkt auf mögliche Beeinträchtigungen der Innenstadt gelegt werden. „Ich weiß, dass wir sehr gut versorgt sind. Veränderungssperre ja, aber ein Einzelhandelsgutachten ist nicht notwendig“, begründete CDU-Fraktionschef Volker Wrage, warum seine Fraktion ein Gutachten für überflüssig hält.