Platzt Olympiatraum wegen Corona?

Itzstedt

Im Jahr 2012 klappte es erstmals für Trapschützin Sonja Scheibl, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Inzwischen 40 Jahre alt, betrieb die Itzstedterin hohen Aufwand, um sich in Tokio den Traum von einer zweiten Olympiateilnahme zu erfüllen – doch der droht wegen der Corona-Krise zu platzen. "In diesen Wochen wären nationale Ausscheidungen gewesen", sagt die selbstständige Tischlermeisterin. Die Betonung liegt auf dem Konjunktiv. Denn natürlich pausiert auch der Schießsport.

Vor einer Woche noch auf dem Schießstand

"In der vergangenen Woche war ich noch bei einem Kadertraining im Stützpunkt Osnabrück, und nun liegt alles auf Eis." Sonja Scheibl glaubt nicht, dass sich daran so schnell etwas ändert: "Ich denke, das Sportjahr 2019 ist gelaufen." Dass die Olympischen Spiele, die am 24. August in Tokio beginnen sollen, noch nicht abgesagt wurden, findet die Schützin "verwunderlich".

Ihre Flinten sind im Waffenschrank eingeschlossen. "Ich laufe, mache Konditions- und Mentaltraining, aber schießen kann ich nicht. Alle Stände sind geschlossen", sagt die Itzstedterin.

Die nationale Anti-Doping-Agentur ( NADA) hat sie darüber informiert, dass trotz des Verbots von Sportveranstaltungen weiter kontrolliert werde. "Das macht Sinn", betont die Sportlerin. "Sollte Tokio wider Erwarten doch losgehen, würde es sonst sicherlich Doping-Betrüger geben, die ein Test-Vakuum zur Steigerung ihrer Leistung nutzen würden."

Corona: Ist Sonja Scheibl bei Olympia 2021 in Tokio dabei?

Statt täglich auf dem Schießstand, ist die Sportlerin des Itzstedter Schützenvereins häufiger als geplant in ihrer Werkstatt anzutreffen. "Eigentlich wollte ich im Urlaub sein, um mich ganz auf das Schießen zu konzentrieren. Aber jetzt freuen sich die Kunden, dass ich mich in die Arbeit stürze und sie ihre Stücke früher als abgemacht bekommen", lacht Sonja Scheibl, die sich auf den Bau von individuell konstruierten Möbeln spezialisiert hat.

Vieles spricht dafür, dass Olympia 2020 in Tokio ausfallen und 2021 an gleicher Stelle nachgeholt wird. Mit Sonja Scheibl? "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Derzeit ist es völlig offen, ob ich einen weiteren Anlauf auf Olympia nehmen würde."

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.