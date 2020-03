Plexiglas, Abstand halten, Lieferservice

Bad Segeberg

Die Geschäfte, die noch geöffnet haben dürfen, treffen Vorkehrungen, um die Ansteckungsmöglichkeiten des Coronavirus zu minimieren.

Begrenzung der Kundenzahl

„Die Begrenzung der Kunden im Verkaufsraum funktioniert gut“, sagt Susanne Zielke, Inhaberin der Kalkberg-Apotheke. Die Begrenzung auf maximal drei Kunden sei keine offizielle Verordnung, „das haben wir für uns beschlossen“.

Und die Kunden kooperierten. Wer nicht darauf achtet, werde von anderen Kunden darauf hingewiesen. Zum Teil auch deutlich, wenn nicht sogar in aggressivem Ton, hat Zielke beobachtet. Außerdem tragen ihre Mitarbeiter Handschuhe. „Und wir desinfizieren ständig den Handverkaufsbereich.“

Plexiglas soll Mitarbeiter schützen

Auch über Plexiglasschreiben im Verkaufsbereich zwischen Mitarbeitern und Kunden werde bereits nachgedacht, sagt Zielke. Die sind in der Alten Apotheke in Bad Segeberg bereits seit Montag installiert zwischen Mitarbeitern und Kunden.

Auch in der Löwenapotheke sollen an diesem Mittwoch noch Plexiglasscheiben installiert werden, kündigt Apotheker Volker Eckstein an. Zuvor schon hat er wartende Kunden nach draußen verbannt.

An der Tür steht ein Desinfektionsmittelspender. „Das haben wir bereits seit Januar“, sagt Eckstein. Wegen der Grippe, aber auch wegen Corona. „Mir war klar, das kommt auch zu uns.“ Außerdem hat er für sich und seine Mitarbeiter Gesichtsmasken mit Plexiglas eingekauft, die noch zur Anwendung kommen könnten.

Auch Handschuhe und Mundschutz stünden für seine Mitarbeiter bereit, wenn das Problem noch größer werden sollte.

Lieferdienst wird verstärkt

Außerdem hat der Apotheker den Lieferdienst verstärkt. Hinter seinem Geschäft hat er einen Briefkasten eingerichtet – für Patienten mit Symptomen oder für solche, die den persönlichen Kontakt meiden wollen. Umschläge liegen bereit, in denen sie ihre Rezepte eintüten können. „Wir liefern dann auf Rechnung“, sagt Eckstein.

Viele Läden in der Innenstadt haben geschlossen. Im Lebensmittelhandel steigt der Kundenzulauf, berichtet Sven Fuchs, Inhaber des Bioladens Grünschnabel in Bad Segeberg. „Am letzten Sonnabend habe ich so viel verkauft wie sonst vor Weihnachten.“

Die Menschen können nicht mehr auswärts essen, alles spiele sich zu Hause ab. „Alle sind zu Hause und brauchen Lebensmittel, das merken wir. Ich komme gar nicht mehr dazu, die Verwaltung zu erledigen, ich bin nur noch am Bestellen und Verkaufen.“ Lange könne er das nicht durchhalten, vor allem werde er seine Öffnungszeiten nicht verlängern, auch wenn das jetzt erlaubt ist. „Schon gar nicht am Sonntag, ich habe schon eine Sechs-Tages-Woche.“

Kranke Kunden müssen draußen bleiben

An der Tür zum Laden bittet Sven Fuchs die Kunden um einen umsichtigen Umgang. Und: „Kunden, die akut krank wirken“ und „vor allem durch starken Husten auffallen“ können nicht bedient werden. Sie sollen sich von einem Nachbarn versorgen lassen.

Mittwoch, seit ein Großteil der Geschäfte geschlossen ist, beobachtet Fuchs, „dass die Kunden auch auf Abstand zueinander achten“. Vorher sei dies noch nicht so gewesen.

Geschlossene Geschäfte kämpfen um Aufträge

Auch die geschlossenen Geschäfte versuchen in der Krise Umsatz zu machen. Buchgeschäfte machen auf ihr Online-Angebot aufmerksam.

Restaurants verweisen auf Liefermöglichkeiten. So kündigt das Restaurant Einstein in Bad Segeberg einen Abhol- und Lieferservice ab Donnerstagabend, 18 Uhr, an – in einem Umkreis von fünf Kilometern um Bad Segeberg – „ Wahlstedt eingeschlossen“, heißt es auf der Facebook-Seite.

Andere haben einen Aushang im Ladenfenster wie Marie Güldner in ihrem Kreativhaus. „Wir nehmen weiterhin Auftragsarbeiten an“, heißt es da. „Wir stellen Geschenkverpackungen her“, erklärt die Inhaberin auf Nachfrage. Auch Bastelartikel könnten bestellt werden. „Wir liefern dann oder es kann abgeholt werden.“

Güldner befürchtet, die Krise nicht zu überstehen. Der Laden existiere erst seit zweieinhalb Jahren. „Wir haben noch keine Polster aufgebaut“, sagt sie. Wenn sie vier Wochen schließen müsse, das würde sie nicht überstehen. Ob die angekündigten Hilfen den Laden retten können? „Bisher weiß noch niemand etwas“, sagt die junge Mutter. Sie befürchtet: „Es können nicht alle gerettet werden.“

Wunsch an die Kunden: Kauft nicht online

Auch Inhaber geschlossener Geschäfte appellieren an ihre Kunden: „Wenn Sie die nächsten Wochen viel zu Hause bleiben, kaufen Sie nicht online Ihre Klamotten, Schuhe und andere Dinge“, wirbt ein Schild etwa im Schuhgeschäft Glöckner in Bad Segeberg. „Warten Sie bis der Einzelhandel und regionale Geschäfte wieder öffnen und helfen Sie durch Ihre Einkäufe, diese Krise zu bewältigen.“

