Bad Bramstedt

Hinck hatte schon vor Wochen zu einer Sitzung des Finanzausschusses eingeladen, der auch für Wirtschaftsfragen zuständig ist. Es sollte am Dienstag, 13. April, eine Präsenzsitzung werden, denn auf Initiative von Bürgermeisterin Verena Jeske war Bernd Bösche, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein, als Referent eingeladen worden. Er wollte sich mit der Bürgermeisterin ein Bild von Bad Bramstedt machen und über Fördermöglichkeiten sprechen. Abends sollte er dann im Ausschuss einen Vortrag halten und Rede und Antwort stehen. Ein wichtiger Termin also, meint Hinck, denn hier gehe es um die Zukunft der Stadt.

"Sollen wir den Mann in ein Zimmer im Rathaus sperren, damit er dann online seinen Vortrag hält, und alle anderen bleiben zu Hause?", fragt Hinck. "Der würde ja denken, 'was seid ihr denn für eine Truppe'." Für ihn sei klar gewesen, dass nur eine Präsenzveranstaltung infrage komme, so Hinck. Die Ausschusssitzung war so auch auf der Homepage der Stadt seit mehreren Wochen angekündigt, und es seien auch keine Bedenken geäußert worden.

Negatives Testergebnis war Pflicht

Erst am vergangenen Wochenende habe sich dann die CDU gemeldet. Es gebe Vorbehalte in ihren Reihen gegen eine Präsenzsitzung. Und dann meldete sich auch die FDP mit einer E-Mail in einem "pöbeligen Ton", wie Hinck sagte. Vor allem die Bürgermeisterin sei darin angegriffen worden, weil sie die Initiatorin der Präsenzsitzung gewesen sei. Am Sonntag habe sich dann der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Wrage bei ihm noch einmal gemeldet, und um eine Umwandlung in eine Online-Sitzung gebeten.

Hinck sagte die Sitzung darauf hin komplett ab, denn einfach umwandeln geht rechtlich nicht. Es müsse zu der Sitzung erneut eingeladen werden. Sie soll nun am 11. Mai als Video-Konferenz stattfinden, voraussichtlich ohne den Referenten. "Wer Bedenken hat, hätte sich ja auch rechtzeitig melden können und nicht so kurz vor der Sitzung", findet Hinck. Außerdem habe in der Einladung gestanden, dass jeder Teilnehmer ein negatives Corona-Testergebnis hätte vorlegen müssen. Die Ansteckungsgefahr wäre sehr gering gewesen, meint er.

Ohne Präsenz Stagnation befürchtet

Der Finanzausschussvorsitzende findet es ohnehin problematisch, wenn nur noch an den Bildschirmen miteinander konferiert wird. "Das bedeutet in letzter Konsequenz Stagnation", meint er, denn dann könne auch kein Mitarbeiter der Verwaltung mehr zu Präsenzterminen geschickt werden. Es könnten nicht einmal mehr Notartermine wahrgenommen werden.

Bürgermeisterin Verena Jeske will trotz der Kritik an Präsenzsitzungen festhalten, wenn es erforderlich sei. Referenten nicht vor Publikum sprechen zu lassen, sei nicht zumutbar, findet sie. Die politischen Gremien tagten zuletzt in der Mensa der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, ein überdachter Innenhof, der allein schon wegen der Höhe ein großes Luftvolumen hat. Außerdem ist er so groß, dass die Tische weit auseinander gestellt werden können. Zuletzt tagte dort die Vertretung des Schulverbandes am 30. März. Die Satzung des Verbandes ließ bisher keine Video-Konferenzen zu. Mittlerweile ist sie aber geändert worden.

Wer übrigens keinen Computer hat, der kann die Online-Sitzungen auch im Schloss verfolgen. Die Stadtverwaltung stellt dort einen Beamer auf.