Zu einer nicht enden wollenden Geschichte wird die marode Schlappenmoorbrücke im Naturschutzgebiet Oberalsterniederung in Henstedt-Ulzburg. Das Land als Eigentümer hat bereits das Okay für den Abriss gegeben. Eine Furt durch die Alster soll sie ersetzen. Nun will die Politik doch eine neue Brücke.