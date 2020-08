Kaltenkirchen

Am Mittwoch war die Belegschaft über die Pläne des Konzerns Boeing informiert worden. Allein 25 Mitarbeiter des Logistikbereichs in Kaltenkirchen müssen gehen. Die Abteilung wird komplett gestrichen. Auch in den anderen Arbeitsbereichen werden Stellen abgebaut. Betriebsrat und Geschäftsführung wollen sich an einen Tisch setzen und über einen Sozialplan diskutieren.

Vor Jahren stand noch eine Erweiterung im Raum

CDU-Fraktionsvorsitzender Kurt Barkowsky befürchtet, dass die Stellenstreichungen bei Boeing nicht die letzte sein wird, die von in Kaltenkirchen ansässigen Unternehmen verkündet werden. " Boeing ist das erste, aber sicher nicht das letzte Unternehmen, das Arbeitsplätze abbauen wird", vermutet der Christdemokrat. Gewerbeansiedlungen würden eine große Rolle in Kaltenkirchen spielen, umso schmerzhafter seien solche schlechten Nachrichten. Vor einigen Jahren, so Barkowsky, habe Boeing noch von einer Erweiterung des Standortes in Kaltenkirchen gesprochen. Die Politik habe deshalb extra den Bebauungsplan dort am Kisdorfer Weg angefasst, um die Möglichkeiten zu schaffen. In der jetzigen Situation "können wir als Stadt nichts machen", sagt Barkowsky.

Betriebsrat geht strategisch in die Verhandlung

"Es ist schlimm, wenn Menschen ihren Job verlieren", sagt Susanne Steenbuck, SPD-Fraktionschefin in Kaltenkirchen und zweite stellvertretende Bürgermeisterin. Sie geht davon aus, dass Boeing in Kaltenkirchen einen guten Betriebsrat habe, der sich um sozialverträgliche Lösungen bemühe und sich dafür einsetzen werde. Die Sozialdemokratin ist selbst freigestellte Betriebsrätin und weiß, wovon sie spricht. "Man macht sich als Betriebsrat vor den Verhandlungen Gedanken und plant eine Strategie."

Steenbuck gibt zu bedenken, dass im Falle einer Arbeitslosigkeit die staatliche Unterstützung aus dem Lohn der vergangenen drei Monate berechnet wird. Sei dort in Kurzarbeit mit vermindertem Gehalt gearbeitet worden, sei das schlecht für die Menschen, die aus der Situation heraus Arbeitslosengeld beantragen. Gut ausgebildete Fachkräfte, so hofft Steenbuck, würden gut und schnell in einem anderen Betrieb einen neuen Arbeitsplatz finden.

"Mitarbeiter sind das wichtigste Betriebskapital"

Ole-Christopher Plambeck, CDU-Landtagsabgeordneter aus Henstedt-Ulzburg, zeigte sich überrascht von der Nachricht, dass in den Boeing-Standorten Kaltenkirchen und Norderstedt 64 Arbeitsplätze wegfallen. "In der Politik ist davon noch nichts angekommen", sagt Plambeck. Wenn man die Presse verfolge und die Lage betrachte, sehe man, dass es der Flugzeugbranche seit dem Corona-Ausbruch nicht gut gehe. Der Landtagsabgeordnete appelliert an die Konzernspitze, alles dafür zu tun, die Mitarbeiter zu halten und Lösungen zu finden. "Es gibt auch eine Zeit nach der Krise", betont Plambeck. Es helfe nicht, jetzt die Mitarbeiter zu entlassen, die man später wieder brauche. "Mitarbeiter sind das wichtigste Betriebskapital", betont er.

Warum Boeing keine Kurzarbeit beantragt habe, kann der Landespolitiker nicht nachvollziehen. Gerade für solche Krisensituationen habe man dieses staatliche Instrument geschaffen. Es sei keine Schande, um Unterstützung zu bitten. Plambeck ermutige hingegen Unternehmen in Schieflage, die Hilfe anzunehmen. Er wünscht sich, dass Boeing alles tut, um einen anderen Weg als den der Entlassungen zu gehen. "Vielleicht ergeben sich in den Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung auch andere Lösungen", hofft Plambeck.

Gibt es den Umzug nach Henstedt-Ulzburg ?

Ob der gesamte Standort Kaltenkirchen noch eine Zukunft hat, scheint unklar, denn es gibt Bestrebungen, nach Henstedt-Ulzburg umzuziehen. Auf einem Grundstück im Gewerbegebiet nahe der Autobahn könnte Boeing eine neue Bleibe finden. Wirtschaftsförderer Sebastian Döll von der Gemeinde Henstedt-Ulzburg gibt sich bedeckt und nennt weder Ross noch Reiter. "Wir befinden uns in Ansiedlungsgesprächen mit einem Unternehmen", ist seine Auskunft. Da es sich um laufende Gespräche handeln würde, bitte er um Verständnis, keine weiteren Angaben machen zu dürfen. Die Henstedter-Ulzburger Politik, so war zu hören, beobachte die Situation bei Boeing in Kaltenkirchen gespannt.

Nicolai Franke, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, ist in Kontakt mit dem Betriebsrat in Kaltenkirchen und Norderstedt. "Die Stimmung ist natürlich betrübt", sagt er. Niemand verliere gerne seine Kollegen. Dennoch sei der Betriebsrat froh, dass die Geschäftsführung von Boeing Distribution Services die Arbeitnehmervertreter mit an den Tisch geholt habe, um einen Weg zu finden. "Die offiziellen Verhandlungen haben noch nicht begonnen, man ist ganz am Anfang", erklärt Verdi-Sekretär Franke.

