Diskussionen, ein kleiner Eklat, eine Beratungspause und mehrere Anträge führten am Ende der vergangenen Stadtvertretersitzung zu einer Kompromisslösung in Sachen Wohngebiet "Am Wald". Es darf jetzt zwar als "allgemeines Wohngebiet" ausgewiesen werden, daran geknüpft sind allerdings Bedingungen.