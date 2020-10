Mit einem Ausflugsschiff über den Großen Segeberger See – der Vorstoß von Unternehmer Ingo Micheel kommt bei CDU und BBS in Bad Segeberg gut an. "Jeder Vorschlag, der den Tourismus ankurbeln kann, ist willkommen", sagt Torben Fritsch (CDU). Jürgen Niemann (BBS) spricht von einer "charmanten Idee".