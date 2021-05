Bad Segeberg

Bereits vor einem Monat wurde in die Lagerhalle im Ginsterweg in Bad Segeberg eingebrochen. Damals öffneten die Täter mehr als 100 Pakete in dem Verteilzentrum und nahmen den Inhalt mit.

Ein Fahrer entdeckte den Einbruch damals mitten in der Nacht, möglicherweise erst Stunden nach der Tat. Was genau fehlte, das sei bis heute noch nicht ganz geklärt, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Der Schaden werde auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt, die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.

Polizei erwischt Verdächtige mit Diebesgut

Dieses Mal aber löste die Alarmanlage kurz nach 20 Uhr aus am Montag, mehrere Streifenwagen machten sich auf den Weg zum Verteilzentrum im Gewerbegebiet am Rand der Stadt.

Das Zentrum liegt in einer Sackgasse. Noch bei der Anfahrt fiel den Beamten in unmittelbarer Tatortnähe eine Frau mit zwei gefüllten Einkaufstüten auf, schildert Brockmann. Kleidung, Haushaltsgeräte, Parfüm und Elektrogeräte – in den Tüten der 37-Jährigen aus Hamburg fanden die Polizisten neuwertige Ware, die sich zumindest teilweise dem Einbruch zuordnen ließ, erklärt Polizeisprecher Brockmann.

Außerdem konnte ein 52-Jähriger festgenommen werden, als er gerade das Gebäude verlassen wollte – auch in seinem Rucksack fanden die Ermittler Diebesgut.

Suche nach drittem Verdächtigen

Die Suche nach einem dritten Tatverdächtigen lief bislang erfolglos: Gesucht wird ein 43-jähriger Hamburger, der ebenfalls am Einbruch beteiligt sein könnte. Seine Jacke mit Ausweispapieren wurde am Tatort zusammen mit einem zurückgelassenen Fahrrad gefunden.

Ob es einen Zusammenhang zum Einbruch vor einem Monat in das Logistikzentrum gibt, "das ist Gegenstand der Ermittlungen", sagt Lars Brockmann. Das Vorgehen jedenfalls ähnelt sich: Die Lagerhalle wurde gewaltsam geöffnet und dutzende Pakete aufgerissen. Aber nicht ganz so viele wie im April – immerhin hatten die Täter auch weniger Zeit. Die Schadenssumme ist noch nicht ermittelt.

Die beiden bisher gefassten Tatverdächtigen wurden inzwischen wieder freigelassen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, teilt die Polizei mit. Es fehlt demnach an Haftgründen.