Elmshorn

Die Polizeibeamten aus Elmshorn ermittelten einen in der Nähe wohnenden Mitarbeiter des Lokals. Dieser erschien mit einem Schlüssel, so dass nun auch der junge Mann als letzter Gast nach Hause gehen konnte. Die Eltern des Elmshorners hatten sich zuvor bereits an die Polizei gewandt, da sie ihren Sohn gesucht haben.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg.