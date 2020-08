Kisdorf

Zuletzt war Gerhard S. am späten Freitagvormittag an seiner Wohnanschrift in Kisdorf gesehen worden.

Herr S. leidet laut Mitteilung der Polizei an Demenz. Deshalb bestand nach seinem Verschwinden unter anderem die Gefahr der Dehydrierung.

Entsprechend wendete sich die Polizei mit einer sogenannten Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bat um Hinweise auf den Verbleib von Herrn S..

Am Dienstag, 18. August, meldete dann die Polizei, dass Herr S. wohlbehalten aufgefunden wurde. Weitere Einzelheiten wurde nicht mitgeteilt.

