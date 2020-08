Kisdorf

Zuletzt sei Gerhard Schulz am späten Freitagvormittag an seiner Wohnanschrift in Kisdorf gesehen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben nicht zu seinem Auffinden geführt.

Unterwegs mit grauem Nissan Micra?

Herr Schulz ist 1,80 Meter groß und von fülliger Statur. Er trägt längeres graues Haar und einen grauen Vollbart.

Vermutlich ist er mit einer dunkelroten Hose, einem lilafarbenen Strickhemd und einem Cowboy-Hut bekleidet.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er mit einem grauen Nissan Micra mit dem Kennzeichen SE KS 2408 unterwegs sein.

Gerhard Schulz braucht Hilfe

Herr Schulz leidet laut Mitteilung der Polizei an Demenz. Bei ihm besteht außerdem die Gefahr der Dehydrierung.

Entsprechend wendet sich die Polizei mit einer sogenannten Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise auf den Verbleib von Herrn Schulz.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort werden unter dem Polizei-Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

