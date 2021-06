Eine Cannabis-Plantage in Heidmühlen - wer hätte das gedacht? Am Mittwochmorgen haben Beamte der Ermittlungsgruppe Rauchgift der Kriminalpolizei Bad Segeberg eine solche im Keller eines Einfamilienhauses entdeckt. Dazu einige hundert Gramm Drogen. Der Besitzer konnte in Neumünster gestellt werden.