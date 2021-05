Bad Segeberg

Bis in den späten Nachmittag hinein verzeichnete die Polizeidirektion Bad Segeberg nach Angaben eines Sprechers nicht einen einzigen Vorfall im Zusammenhang mit dem Feiertag. Ob im Kaltenkirchener Freizeitpark oder am Großen Segeberger See in Bad Segeberg: Von dem einen oder anderen hartgesottenen Spaziergänger einmal abgesehen, herrschte die sprichwörtliche "tote Hose".

Backofenwiese nicht mal abgesperrt

Das Ordnungsamt der Kreisstadt hatte in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren sogar komplett darauf verzichtet, die Backofenwiese für den Publikumsverkehr vorsorglich zu sperren. Es sei angesichts der vorher allenthalben bekannt gemachten Regelungen, der Wetterprognose sowie den Erfahrungen aus dem Vorjahr schlicht nicht mit Problemen zu rechnen gewesen, erklärte dessen Leiter Hartmut Gieske gegenüber KN-online.

In früheren Jahren hatte es am See zum Teil gewaltige Menschenansammlungen gegeben – mit auch alkoholbedingt schlimmen Folgen. Bei Schlägereien unter Betrunkenen waren mehrfach Beteiligte schwer verletzt worden.

450 zusätzliche Polizisten im Einsatz

Nach den gültigen Kontaktregeln in Schleswig-Holstein hätten sich ohnehin nur zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen dürfen. Auf größeren Plätzen galt zudem strengstes Alkoholverbot. Die Polizei hatte landesweit 450 zusätzliche Kräfte im Einsatz, um auf die Durchsetzung der Corona-Vorgaben zu achten. Die zusätzlichen Beamten schauten allerdings eher in den touristischen Hotspots an den Küsten nach dem Rechten, weniger im Binnenland.

Gefeiert wurde drinnen

Ganz auf ihre traditionelle Feier wollten viele Väter und solche, die es werden wollen, aber wohl nicht verzichten, wie der Blick in die sozialen Medien verriet. Gemeinsam getrunken wurde eben drinnen; und den geposteten Fotos nach zu urteilen nicht immer in der vorgeschriebenen Maximalgröße.