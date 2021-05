Stocksee

Schon im Februar waren bei der Polizei die ersten Beschwerden eingegangen über Motorradfahrer, die zu schnell und zu laut die Landesstraße 68 von Groß Rönnau über Blunk, Tensfeld Damsdorf und Stocksee in Richtung Plöner See befuhren. Als nun am Sonntag sich der erste Sommertag des Jahres mit Temperaturen um die 26 Grad ankündigte, gab es für die Kradler aus Hamburg, Pinneberg, Itzehoe und dem ganzen Süden des Landes kein Halten mehr – sie wollten an die Ostsee, den Plöner See oder einfach nur eine Tour durch das Land machen.

Nach Stauwarnung für A1 wurde L68 noch stärker genutzt

Für die Autobahn A1 meldete der Verkehrsfunk 25 Kilometer Stau vor Fehmarn, also fuhren viele über das Land. Wie an einer Perlenschnur reihten sich zahllose Motorräder auf der L 68 aneinander. Für Polizeioberkommissar Daniel Hartwig und zwölf weitere Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Segeberg ein guter Grund, eine groß angelegte Kontrolle durchzuführen.

Von mittags bis in den Abend errichteten sie an beiden Ortseingängen Stocksees Geschwindigkeitskontrollstellen und im Ort selbst zwei Anhaltestellen, um nicht nur zu schnelle, sondern auch zu laute oder anderweitig nicht ordnungsgemäße Motorräder anzuhalten.

Polizisten fanden auch kleinste Mängel

Da war zum Beispiel eine mattschwarze Harley-Davidson, die Polizeioberkommissar Cary Chant herausgewinkt hatte. Der Hamburger Fahrer, der seinen Namen nicht nennen wollte, war bass erstaunt, als Chant ihm Punkt für Punkt aufzeigte, welche Mängel die Betriebserlaubnis zum Erlöschen gebracht hatten. "Aber ich hab das Bike doch genauso in Bielefeld bei einem Händler gekauft", meinte der Mann und er sei davon ausgegangen, dass alles in Ordnung sei. Doch weder Rückspiegel noch Beleuchtung entsprachen den Vorschriften, auch das Kennzeichen war kaum lesbar angebracht.

Auch Clemens Gering aus Hamburg war sich keines Fehlers an seiner Maschine bewusst. "Ich fahre das ganze Jahr durch, das ist im Winter nur eine Frage der Klamotte", sagte er. Doch auch bei ihm fanden die Beamten zu kleine Rückspiegel und eine nicht eingetragene Fußrastenanlage. "Ist ja nur ein Kavaliersdelikt, da hab ich eine ABE, die brauche ich nur eintragen zu lassen", nahm er den Kontrollbericht angesichts der Allgemeinen Betriebserlaubnis leicht.

Weiterfahrt wurde in einigen Fällen untersagt

Insgesamt wurden in Stocksee an diesem Sonntag 103 Motorräder und Kräder kontrolliert. In drei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt: Zwei Mal wegen Fahrens ohne Führerschein, ein Mal wegen der zu hohen Lautstärke der Maschine. Wegen einer nicht vorhandenen Haftpflichtversicherung wurde eine Strafanzeige ausgestellt, dazu gab es 24 Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen technischer Mängel oder Umbauten an den Motorrädern. Außerdem fertigten die Polizisten acht Kontrollberichte.

Selbst auf dem Polizeikrad unterwegs war Polizeiobermeister Michael Franke. Er mischte sich unter die anderen Kradler und fischte sich Fahrer, die besonders waghalsig fuhren heraus. Auf der Strecke wurden an diesem Tag nur 21 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert, und das nur bei zehn Krädern. Allerdings dürften sich die Biker auf der L68 ausgiebig gewarnt haben vor der Kontrollstelle Stocksee.

Zahlen dürfen nicht über Tatsachen hinwegtäuschen

Wenn auch die Kontrollergebnisse am Sonntag unerwartet gering ausfielen und die Zahl der Motorradunfälle 2020 mit 1332 so niedrig wie noch nie in den letzten 15 Jahren war, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Vorjahr in Schleswig-Holstein 15 Fahrer tödliche Verletzungen erlitten.

Dabei waren bei der Hälfte Abstands- und Geschwindigkeitsverstöße Grund für den Unfall. Besorgniserregend ist auch, dass von allen bei Unfällen Schwerverletzten und Getöteten 15,2 Prozent Motorradfahrer waren, wie Polizeisprecher Lars Brockmann erläuterte.