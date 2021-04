Fünf junge Bäume waren am frühen Freitagmorgen an einem Regenrückhaltebecken in Kaltenkirchen-Moorkaten gepflanzt worden, das unlängst wegen begangenem Umweltfrevel Schlagzeilen machte. Klimaaktivisten feierten später mit Sekt - allerdings auf Privatgrund. Die Polizei nahm sich der Sache an.