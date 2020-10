Bad Segeberg

Gegen 0.45 Uhr, also bereits am Donnerstag, sei ein Ehepaar in der Straße An der Trave auf dem Gehweg zwischen den Einmündungen Konrad-Adenauer- und Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Ihlsee unterwegs gewesen.

Lauerte der Räuber im Gebüsch?

Unvermittelt habe ein Mann der 67-jährigen Bad Segebergerin die Handtasche von hinten entrissen; hierbei erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Der Täter sei zu Fuß in Richtung B206 geflohen.

Das Paar gab später an, zuvor eine in einem Gebüsch sitzende Person gesehen zu haben.

War der Fahrradfahrer der Täter?

Um 0.52 Uhr habe eine Polizeistreife im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in der Straße An der Trave, auf Höhe An den Fischteichen, einen Fahrradfahrer angetroffen, auf den eine Täterbeschreibung durch die Geschädigten zutraf.

Der Radfahrer habe auf Höhe Rantzaustraße das Fahrrad zurückgelassen und sei zu Fuß geflüchtet. "Im Bereich der Rihimäkistraße verloren die Beamten ihn aus den Augen", so Polizeisprecher Lars Brockmann.

Die Polizisten konnten das zurückgelassene schwarze Mountainbike-Pedelec des Herstellers "Cube" sicherstellen.

Personenbeschreibungen passen zueinander

Ob es sich beim Täter und dem flüchtigen Radfahrer und dieselbe Person handelt, sei Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg, so der Sprecher.

Es soll sich in beiden Fällen um einen etwa 20 bis 30-jährigen Mann mit einer Körpergröße von ungefähr 1,70 Metern mit schlanker Statur gehandelt haben. Er sei mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Regenjacke, einem roten Cap und einem Mund-Nase-Schutz bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter Telefon 04551/884-0 um Hinweise.

