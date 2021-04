Zunächst war allein von einer Missachtung der Vorfahrtregel durch eine Autofahrerin die Rede, durch die ein 44-Jähriger am Freitagabend, 23. April, in seinem Audi Coupé ums Leben kam. Mittlerweile ermittelt die Polizei aber auch in Richtung überhöhter Geschwindigkeit durch den Segeberger.