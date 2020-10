Kreis Segeberg

Das war möglicherweise ein gezielter Diebstahl: In der Nacht zu Montag haben unbekannte Diebe einen weißen Porsche 911 von einem Grundstück an der Dorfstraße in der Nähe des Feuerwehrhauses von Krems II gestohlen. Die Gemeinde liegt im östlichen Kreis Segeberg.

In Garage eingebrochen und Porsche kurzgeschlossen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei entwendeten Unbekannte zwischen 18.30 und 6.15 Uhr das Auto mit Baujahr 1990 aus einem als Garage genutztem Schuppen. Das Cabriolet hat ein Segeberger Kennzeichen (SE-). Wahrscheinlich ist das Auto kurzgeschlossen und so gestartet worden. Die Hausbewohner haben nichts mitbekommen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen um den Tatort geben können. Sie wurden gebeten, sich unter Telefon 04551/884-0 zu melden.

Besitzer vertreibt Diebe in Norderstedt

Auch in Norderstedt hatten es Diebe auf einen Porsche 911 abgesehen. Sie sind aber vom Autobesitzer beobachtet und vertrieben worden. Nach Angaben der Polizei haben sie sich am Sonnabend gegen 2.30 Uhr in der Straße Grüner Weg zu schaffen gemacht.

Es soll sich um zwei Männer handeln, einer 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit dunkler Kleidung, der andere 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit heller Jacke, Jeans, und braunen, kurzen Haaren. Zeugen sind gebeten worden, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter Telefon 040/52806-0 zu melden.

Polizei prüft Zusammenhang beider Taten

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen in Norderstedt und Krems II gibt, lässt sich noch nicht abschließend beantworten, sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg auf Anfrage von KN-online. "Es wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft."

