Stinksauer ist Bernd Sulimma, Bürgermeister von Weede. Die Gemeinde will ein neues Dorfhaus bauen, stellte Förderanträge. Manche wurden bewilligt, andere aber nicht. Weil die Verfahren kompliziert sind, sich hinzogen, es ein Hin und Her gab. Nun verzichtet Weede auf Geld, und kritisiert das Land.

Von Gerrit Sponholz