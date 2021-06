Föhrden-Barl

Im Mai dieses Jahres hat Thies den 130 Hektar großen elterlichen Hof mit Milchwirtschaft, Bullenmast und dem Anbau von sogenannter Marktfrucht, Roggen, Grünland und Mais, Futter für die eigenen Tiere, übernommen. Darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich beim Verein für landwirtschaftliche Fachbildung als Vorsitzender für den Bereich Bad Segeberg und Kaltenkirchen. Und so hatte ihn im Jahr 2016 eine zehntägige Reise in verschiedene Regionen Ugandas geführt, um Facetten der Landwirtschaft in einem Entwicklungsland kennenzulernen.

Über die Schorlemer Stiftung, die unter anderem auch Praktika ins Ausland vermittelt, kam der Kontakt zu Uwizeje Seth Rutah zustande, der in Uganda mit 20 Rindern eine verhältnismäßig große Landwirtschaft betreibt. Während seines Praktikums in Deutschland begleitet er Steffen Thies, der schon 2018 einen Praktikanten aus Afrika auf seinem Hof hatte, in allen Arbeitsbereichen.

Kühe täglich zum Wasserloch führen

Ein wesentlicher Unterschied sei, dass in seinem Heimatland den Landwirten keinerlei Maschinen zur Verfügung stünden, berichtet Uwizeje Seth Rutah. Und so müssen seine acht Milchkühe täglich einmal von Hand gemolken werden. Außerdem müssen die Tiere, die den ganzen Tag frei herumlaufen, zweimal täglich zum Wasserloch geführt werden. Mit diesen Tätigkeiten ist die eigentliche landwirtschaftliche Tagesarbeit erledigt. Die verbleibende Zeit kann, wie auch immer, genutzt werden. Hingegen nimmt die landwirtschaftliche Arbeit den Bauern von morgens früh bis spätabends in Anspruch. Das sei natürlich ein ganz anderes Leben. Die Menschen in seiner Heimat hätten auch einen ganz anderen Blick auf die Tiere.

In Afrika sei die Subsistenzlandwirtschaft verbreitet, erklärt der Gast. Das bedeutet, dass die Landwirte ihre Produkte kaum vermarkten. "Landwirtschaft dient dem eigenen Überleben", so Uwizeje. Es gebe auf dem Land auch kaum andere Berufe. Und anders als in Deutschland sei nicht das älteste oder jüngste Kind der Erbfolger, der den landwirtschaftlichen Betrieb weiterführt, wenn der Bauer sich zur Ruhe setze. "In Uganda müssen die Kinder warten, bis der Vater stirbt, und erst dann können sie sich das Land teilen." Einen problemlosen Betriebsübergang, so wie Thies es selbst gerade erlebt hat, ist seinem ugandischen Kollegen vollkommen fremd. Aber der Praktikant aus Afrika erkennt an: "Hier ist die Landwirtschaft produktiver, eine Farm ernährt eine Familie."

Künftig werden Futtervorräte angelegt

Wie er es in Föhrden-Barl kennengelernt hat, will der junge Mann nun auch zu Hause Futtervorräte für sein Vieh anlegen. Zwar gibt es dort keinen Winter wie in Norddeutschland, aber auch in Uganda sei der Ertrag der Wiesen und Felder sehr stark von der Witterung abhängig.

Außerdem strebt er an, statt seiner jetzigen Langhornrinder eine andere, kleinere Rasse anzuschaffen, die mehr Milch produziert. Insgesamt möchte Uwizeje Seth Rutah dazu kommen, nicht nur für den eigenen Bedarf zu wirtschaften, sondern auch seine Erzeugnisse auch zu vermarkten.

Landwirt Steffen Thies lobt seinen afrikanischen Kollegen: "Er ist morgens immer der Erste im Melkstand. Insbesondere der Umgang mit Tieren interessiert ihn." Zu Hause habe Uwizeje Seth Rutah nicht einmal ein Auto. Das Autofahren habe er zudem nur mit Automatikgetriebe gelernt. "Deshalb musste er erst einmal lernen unseren Trecker zu fahren."

Uwizeje Seth Rutah hat gefallen, dass die Leute, die er in Deutschland getroffen hat, offen sind und alles gerne erklären. Mit Steffen Thies konnte er auch andere landwirtschaftliche Betriebe besuchen.

Noch bis Anfang Juli ist Uwizeje Seth Rutah in Föhrden-Barl. Dann geht es per Flugzeug von Hamburg aus in einem achtstündigen Flug wieder zurück in seine Heimat, wo seine Familie – sechs Familienangehörige inklusive der Mutter – und acht Mitarbeiter schon auf ihn warten.