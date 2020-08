Kreis Segeberg

"Es hat sich eigentlich nichts getan", sagte der Arzt, als ihn Wensiner Golferinnen nach 2016 erneut mit einer Spende bedachten und sie ihn fragten, was sich denn seit damals geändert habe. Zwar bekomme er von der Politik viel Lob und Schulterklopfen, sagte er den Frauen.

Aber die Probleme gehe kein Politiker an. So bleibe eine der Hauptforderungen eine beitragsfreie allgemeine Krankenversicherung für Kinder.

Anzeige

Plötzlich im Notlagentarif

Er berichtete von dem elfjährigen Sohn eines Privatversicherten, der wegen zeitweiser Nichtzahlung in den sogenannten Notlagentarif geraten war. Nachdem der Vater seine Zahlungsrückstände ausgeglichen hatte, wurde dieser selbst zwar wieder voll versichert, dem Sohn aber die Aufnahme verweigert, da er an Diabetes litt und daher für die Private Krankenversicherung (PKV) zu teuer erschien.

Weitere KN+ Artikel

Ein anderer Fall betraf einen ebenfalls in den Notlagentarif abgerutschten Privatversicherten, der eine Herzklappen-Operation benötigte. Trotz zweier lebensbedrohlicher Lungenödeme habe sich die PKV geweigert, das als Notlage anzuerkennen.

Lesen Sie auch:Corona - Segeberger Arzt warnt vor Angstmacherei

Lesen Sie auch:„Praxis ohne Grenzen“ in Bad Segeberg - Medizin in einem reichen Land

Lesen Sie auch:Segeberger Politik unter Schock

Sonderpreis ausgehandelt

Dr. Denker handelte bei der Bad Segeberger Herzklinik einen Sonderpreis von 37.000 Euro für die lebensrettende OP aus, berichtete er. Denker wandte sich auch an die Patientenbeauftragte des Bundes. Die erreichte immerhin, dass die Versicherung die Summe freigab, sie aber im Gegenzug gleich mit den ausstehenden Beiträgen verrechnete.

"In der Gesetzlichen Krankenversicherung gibt es derzeit rund 500.000 sogenannte Nichtzahler, in der PKV 120.000", sagte Denker. "Wir sind leider unentbehrlich geworden, dabei wollten wir das gar nicht!"

Spende der Wensiner Schwäne

Ein wenig helfen der "Praxis ohne Grenzen" die Wensiner Schwäne mit einem Scheck über 1020 Euro. Sie schwimmen nicht auf einem der vielen Seen, sondern tummeln sich auf dem Golfplatz. Zwischen April und Oktober an jedem Dienstag ab 13 Uhr trifft sich die Damenrunde des Golfclubs Segeberg auf dem Platz, um die 18 Löcher mit so wenig Schlägen wie möglich durchzuspielen.

Anschließend bleiben sie noch im Clubhaus zu einem gemütlichen Beisammensein. "Wir sind immer so um die 30 Damen", erklärt Ladies Captain Telse Meineke, die seit sechs Jahren den Vorsitz der Damenrunde hat. "Einmal im Jahr veranstalten wir ein Benefiz-Turnier zugunsten einer regionalen Wohltätigkeitsorganisation."

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.