Der Bauausschuss hat das Thema auf die Tagesordnung gesetzt: Es geht um den Aufstellungsbeschluss für das "Sondergebiet Motorsportgelände Moorkaten" (Bebauungsplan 83).

Argumente sind Lärmschutz und Umwelt

Doch zuvor hat die Fraktion der Wählergemeinschaft Pro-Kaki noch einen eigenen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt: Sie will, dass die gesamte Planung für die MSC-Anlage eingestellt wird. Pro-Kaki hatte sich zwar nicht von Beginn an, aber doch relativ früh gegen den Bau einer Trainingsanlage ausgesprochen. Zwei Hauptargumente bringt die Wählergemeinschaft für ihren Antrag an: Lärm- und Umweltschutz.

Autobahnlärm wird verstärkt

"Wenn mittwochs und samstags die 20 Enduro- und Motocross-Maschinen fahren, wird es lauter sein, als wenn die Motorräder nicht fahren", heißt es in der Antragsbegründung. Der Motorradlärm werde den Autobahnlärm verstärken. Das würden nicht nur die Bürger befürchten, es sei laut Pro-Kaki auch wissenschaftlich begründbar. Im Rahmen der Vor-Ort-Hörprobe sei das bestätigt worden und stehe auch in einem Schallgutachten der Firma Goldschmidt.

Keine erhöhten Immissionswerte

Die Stadt, die zu diesem Antrag bereits Stellung genommen hat, erklärt: "Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte in den zu berücksichtigenden Nachbarschaften bei dem vorgesehenen Trainingsbetrieb eingehalten werden. In Teilbereichen findet eine deutliche Unterschreitung statt." Die im Juli 2019 durchgeführte Hörprobe habe zu demselben Ergebnis geführt.

Im Wald leben viele Tiere

Das geplante Gelände ist teilweise mit Wald bewachsen. Ein Teil des Waldes soll der Trainingsanlage weichen, dafür sieht die Stadt eine Ausgleichspflanzung vor. Pro-Kai moniert, dass der bestehende Wald schon 25 Jahre alt ist und Neuanpflanzungen dies nicht ausgleichen werden. "Um die klimaschädliche CO2-Bilanz zu verbessern, ist das der komplett falsche Weg", so Fraktionssprecher Reinhard Bundschuh.

Auch der Tier- und Artenschutz sei Pro-Kaki wichtig. In jenem Gebiet seien 138 Brutvogelpaare nachgewiesen worden, die als "europäische Vogelarten" besonders geschützt seien. Auch ein geschützter Kuckuck, Baumpieper und Goldammer sollen in dem Gebiet leben. Außerdem sei das Areal Lebensraum für etliche Amphibien. "Es ist uns unverständlich, dass eine große Population Amphibien hier zerstört werden soll", so Bundschuh.

Hohe Kosten unverhältnismäßig

Seitens der Stadt wird erklärt, dass im Zuge der faunistischen Erhebungen keine streng geschützten Arten vorgefunden worden seien. Für die vorkommenden Tierarten würden entsprechende Habitatstrukturen geschaffen. Die Trainingsanlage werde außerdem zum Schutz der Tiere größtenteils eingezäunt.

Weiterhin führt Pro-Kaki auch die Kosten ins Spiel: Bislang habe das F-Plan-Verfahren schon 75.000 Euro gekostet. Für den Bebauungsplan sind 100.000 Euro erforderlich. Weitere Kosten für Planung, die Trainingsanlage an sich und die Ausgleichsmaßnahmen liegen bei mindestens 800.000 Euro. "Sowohl Lärm als auch Natur sprechen gegen das Vorhaben. Folglich sollte auch kein weiteres Geld dafür bereitgestellt werden", sagt Bundschuh.

Um rechtlich und fachgerecht abwägen zu können, ob das Motorsportgelände überhaupt gebaut werden kann, empfiehlt die Stadt weiterhin einen Aufstellungsbeschluss, da nur so alle Umstände, das Für und Wider, geprüft werden können. "Die Interessenabwägung von Befürwortern und Gegnern ist nur über ein geordnetes Verfahren möglich", sagt Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause.

