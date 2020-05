Seit es ihnen rasend schnell gelungen ist, das nötige Sponsorengeld für ihr Projekt „AutoKuKi“ in Bad Segeberg zusammenzubekommen, arbeiten die Initiatoren auf Hochtouren an dessen Umsetzung. Jetzt steht das Programm, das ab Freitag 17 Tage lang auf dem Kraft-Parkplatz am Bahnübergang laufen sollen.