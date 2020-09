Bad Segeberg

Und wenn sie dann doch endlich eine bekämen, sei diese meist zeitlich befristet und entspreche nicht den Anforderungen einer chronischen Erkrankung, die gerade eine fortlaufende Betreuung nötig mache. „Außerdem ist das System kompliziert und intransparent, so dass Familien häufig daran verzweifeln, die notwendigen Maßnahmen zu beantragen und wahrzunehmen.“ Hier setzt das Projekt HEUREKA an.

Land gibt eine halbe Million Euro

Dominik Völk, Leiter der Gesundheitsabteilung im Kieler Sozialministerium, überreichte jetzt einen Förderbescheid in Höhe von knapp 500 000 Euro an die Ärztegenossenschaft Nord eG, vertreten durch die beiden Heureka-Projektleiter Emken und Privatdozent Dr. Ingo Menrath, Kinderarzt im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) Campus Lübeck. Oberstes Ziel sei, adipösen Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien eine bessere medizinische Versorgung als bislang zu ermöglichen. Die Initiative werde aus Mitteln des Versorgungssicherungsfonds für einen Zeitraum von drei Jahren gefördert. „Das Land hat diesen Fonds eingerichtet, um innovative Ansätze zu fördern, die die sektorenübergreifende Zusammenarbeit stärken und damit zu einer besseren Versorgung beitragen“, erklärte Völk.

Eine strukturierte und frühzeitige Behandlung könne die Lebensqualität der Betroffenen verbessern und Risiken für Folgeerkrankungen deutlich reduzieren. „Deshalb wollen wir ein bedarfsgerechteres medizinisches Angebot in Schleswig-Holstein schaffen.“ Im Projekt HEUREKA würden verschiedene Akteure besser miteinander vernetzt und so gezieltere multimodale Therapiemöglichkeiten geschaffen, so Völk.

Übergreifende Zusammenarbeit stärken

Gestärkt werden müsse nicht zuletzt die übergreifende Zusammenarbeit von Kinder- und Hausärzten mit Spezialisten aus den Bereichen Ernährungstherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Mitarbeitern stationärer Reha-Kliniken und ambulanter Trainingsprogramme. Dadurch sollten Behandlungsschritte besser abgestimmt werden und die jungen Patienten eine passgenauere Therapie erhalten. „Während der gesamten Behandlung werden die Familien zusätzlich durch eine individuelle Fall-Managerin begleitet.“

Versorgung möglichst wohnortnah

Dr. Michael Emken und Dr. Ingo Menrath engagieren sich seit Jahren als ärztliche Leiter des Zentrums für interdisziplinäre modulare Trainingsprogramme (ZIMT) auf dem Gebiet Kinderadipositas. Kinder und Jugendliche mit Übergewicht sowie ihre Familien brauchten eine möglichst flächendeckende und wohnortnahe Versorgung“, betonen sie.

Etwa 800 000 Minderjährige in Deutschland seien an Adipositas erkrankt. „ Adipositas gehört damit zu den häufigsten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter.“ Auch in Schleswig-Holstein stagniere die Rate der übergewichtigen und adipösen Kinder und Jugendlichen auf einem hohen Niveau. „Gleichzeitig ist die fachübergreifende Behandlung der Kinderadipositas keine Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung.“

