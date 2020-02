Ein Elektro-Kleinbus dreht als Stadtverkehr autonom seine Runden durch Wahlstedt. Die Route ist geplant, soll zur Stadtmitte und auch zum Bahnhof führen. Nach einer Machbarkeitsstudie und Potenzialanalyse packen Stadt und Kreis als Projektplaner den dritten Schritt an. Bald könnte der Bus rollen.

Projekt in Wahlstedt

Projekt in Wahlstedt - Bald könnte autonomer E-Bus fahren

Von Gerrit Sponholz