Eine der größten Anlagen für Photovoltaik (PV) in Schleswig-Holstein soll in Pronstorf gebaut werden. Für 40 Millionen Euro könnte sie auf 80 Hektar ab 2022 Strom für 20.000 Haushalte liefern. Das wäre 30 Hektar größer als bislang auf einer anderen Fläche geplant. Auch in der Nähe gibt es Projekte.