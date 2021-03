Die Stelle von Propst Kurt Riecke in Bad Bramstedt wird nach seinem Eintritt in den Ruhestand nicht neu besetzt und sogar ganz gestrichen. Das hat die Synode des Kirchenkreises Altholstein beschlossen. Propst Stefan Block aus Neumünster übernimmt zum Teil die Aufgaben.

Zukünftig kein Propst in Bad Bramstedt

Von Nicole Scholmann