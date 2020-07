Mit einem Anruf von Bürgermeisterin Verena Jeske in der Firmenzentrale begann es. Nun baut der Hamburger Gelenkprothesenhersteller Link in Bad Bramstedt eine Produktionsstätte für Gelenkersatz-Implantate mit bis zu 500 Arbeitsplätzen. Am Montag wurde der Grundstückskaufvertrag unterzeichnet.