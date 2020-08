Es ist zehn Monate her, dass eine heute 79-Jährige in Bornhöved mit zwei Radfahrern kollidiert war. Beide starben. Der Unfall beschäftigt die Verursacherin auch heute noch, wie vor dem Amtsgericht am Montag zu sehen war. Dort musste sich die Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung verantworten.