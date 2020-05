Gericht will erst einen Vaterschaftstest

Bad Segeberg

Vor dem Amtsgericht angeklagt ist der 50-Jährige wegen „Beischlafs zwischen Verwandten“, in einem Fall in Tateinheit mit "sexuellem Missbrauch einer Schutzbefohlenen".

Dem Mann war es gelungen, Zweifel an der ehelichen Treue seiner Frau zu sähen, mit der er inzwischen in Scheidung lebt und der er ohnehin einen Großteil der Schuld an seiner misslichen Lage gibt. Die habe schon früher mit etlichen Männern geschlafen. Womöglich sei das ja auch der Grund, warum er für seine heute 19-jährige Tochter nie dieselben väterlichen Gefühle habe aufbringen können wie für seine anderen Kinder, so der Angeklagte. Darunter ist noch ein älteres Mädchen.

Anzeige

Ehefrau trotz Vorwürfen nicht gehört

Die Ehefrau, die ebenfalls als Zeugin erschienen und gar nicht mehr zu den höchst ehrenrührigen Anschuldigungen gehört worden ist, wirkte nach der verkündeten Aussetzung des Verfahrens, von dem sie im Wartebereich vor dem Saal nichts mitbekommen hatte, jedenfalls ziemlich ratlos.

Weitere KN+ Artikel

Vater und Tochter sehr vertraut

Umso vertrauter wirkten hingegen der Angeklagte und seine Tochter, die nach wie vor unter einem gemeinsamen Dach wohnen. Und nicht nur das: Der Vater, ein kasachischer Staatsbürger, der bei seiner Aussage zeitweilig von einem Russisch-Dolmetscher unterstützt wurde, räumte freimütig ein, dass es nach wie vor regelmäßigen sexuellen Kontakt zwischen ihnen gebe – obwohl er durchaus wisse, dass das in Deutschland gesetzlich verboten und ihm irgendwie auch klar sei, dass es „nicht richtig“ sei.

Tochter und Sohn zur Welt gebracht

Im Verfahren gegen den 50-Jährigen geht es konkret nur um zwei Fälle, die sich zwischen November 2015 und Dezember 2018 zugetragen haben sollen. Einmal war die Tochter wohl 16, einmal 19 Jahre alt. Aus den Geschlechtsakten hervorgegangen sind laut Gericht eine Tochter und ein Sohn, die beide ebenfalls in der Familie leben. „Meine Tochter ist wirklich eine gute Mutter“, ließ der Wahlstedter wissen.

Widersprüchliche Aussagen

Mit großer Ruhe versuchte die Amtsrichterin bei ihrer Befragung Licht in die eher unübersichtliche Gedankenwelt des Angeklagten zu bringen. Der Mann, der sich seit Jahren nicht vor der jungen Frau fernzuhalten vermag, präsentierte sich als Opfer. Manche seiner Einlassungen wirkten bizarr, manche wie Verschwörungstheorien. Auch frei von Widersprüchen waren sie nicht.

Hatte der Wahlstedter anfangs noch betont, „das ist alles nicht nach meinen Willen“ passiert, seine Tochter habe ihn mehr und weniger verführt („Sie hat mir schöne Augen gemacht, Zeichen gegeben, wie Frauen das so tun“) gestand er später, die Initiative gehe heute auch schon mal von ihm aus.

Frau habe gesagt: "Schlaf mit ihr!"

Anfangs sei er von der plötzlichen sexuellen Begierde seiner Tochter ihm gegenüber aber überrascht und verunsichert worden. Schließlich habe er seine Frau gefragt, wie er sich verhalten solle. „Das war ein großer Fehler.“ Die habe ihm nämlich erklärt, so der Mann allen Ernstes, das Verhalten des Mädchens sei doch völlig normal und ihn ausdrücklich aufgefordert: „Schlaf mit ihr!“ Damit habe die Noch-Ehefrau ihn absichtlich in Schwierigkeiten bringen wollen. Er selbst habe den Kontakt gar nicht gewollt, schließlich aber doch nachgegeben. Wieso er dann nicht wenigstens verhütet habe, hakte die Richterin nach. Habe er ja; das Kondom sei aber abgerutscht: „Wahrscheinlich, weil ich gar nicht richtig erregt war.“

Polizei stand vor der Tür

Erst als im Umfeld der Familie jemand angesichts der unverhofften Schwangerschaft der Jugendlichen Verdacht schöpfte und plötzlich die Polizei vor der Tür stand, habe er erfahren, dass sexuelle Kontakte unter engen Verwandten in Deutschland unter Strafe stehen. Er habe zuvor einmal im TV gesehen, wie eine Frau ihren kranken Vater heiratet. „Da dachte ich, das ist okay.“ Und in Kasachstan sei das seines Wissens ohnehin alles erlaubt. Inzwischen sehe er seine Tochter ohnehin nur noch als Frau, erklärte der 50-Jährige, warum er die sexuelle Beziehung bis heute aufrecht erhält.

Ob die 19-Jährige sein leibliches Kind oder doch das eines anderen Mannes ist, sei jetzt vor allem wichtig für die Strafbarkeit, so das Gericht. Sobald das Testergebnis vorliegt, werde ein Fortsetzungstermin anberaumt. Dann kommen vielleicht auch die Ehefrau und die Tochter zu Wort, die ungeachtet der monströsen Anklage so gar nicht wie ein Opfer wirkte.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.