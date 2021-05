Uraufführung in Bad Bramstedt: Am Montag war eine Cellisten-Gruppe des Hannover Cello Consort in der Grundschule Am Bahnhof zu Gast. "Winnie, der Pu – eine musikalische Geschichte für acht Celli und eine Erzählerin", heißt das Werk von Richard Birchalli, das den Kindern geboten wurde.