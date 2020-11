Es ist eine alte Tradition in Bad Bramstedt, am Freitag vor dem ersten Advent die Lichterkette der großen Tanne auf dem Bleeck einzuschalten. Üblicherweise singt dazu ein Kinderchor, was dieses Jahr wegen Corona entfallen musste. Dafür hatte Bürgermeistersohn Veit (5) seinen großen Auftritt.