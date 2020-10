Wenn am Freitag, 9. Oktober, das erste Konzert des 2. Orgelherbstes in Rickling erklingt, kann Kantorin Marie Sophie Goltz sich mehrfach freuen: Es ertönt nicht nur schöne Musik, sondern die Paschen-Orgel erstrahlt klanglich frisch und auch optisch in schönstem Glanz. Alle 1350 Pfeifen sind geputzt.