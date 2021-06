Nützen-Springhirsch

Reinhard Bundschuh, Dr. Gerhard Braas und Andrew Craston haben gemeinsam ihren Rücktritt erklärt und begründet: "Das ehrenamtliche Engagement wird durch die Professionalisierung zurückgedrängt und als unprofessionell und wenig beachtenswert eingestuft." Das Hauptamt rücke nach Meinung des Trios mehr und mehr in den Vordergrund und verdränge damit den Entscheidungs- und Handlungsspielraum des Vorstandes.

Viel mit Schülerinnen gearbeitet

Vor allem für den Kaltenkirchener Historiker Gerhard Braas war die Gedenkstätte eine echte Herzensangelegenheit. Viele Projekte mit Oberstufenschülern hat er dort durchgeführt, immer ehrenamtlich. "Als ich jetzt mal die Idee hatte, etwas mit Grundschülern zu machen, hieß es, dass das alles erstmal geprüft werden müsse. So macht das keinen Spaß mehr, da fühle ich mich als unprofessionell hingestellt."

Braas hat auch schon einige Bücher veröffentlicht über die NS-Zeit in Kaltenkirchen und die Zeit der Aufarbeitung danach. An einem Buch waren sogar Schüler beteiligt, die Zeitzeugen interviewt hatten. Diese und andere ehrenamtliche Arbeit sehen die drei ehemaligen Vorstandsmitglieder in Gefahr: "Unsere Kompetenzen und Ressourcen werden nicht mehr genutzt", so Braas.

Kurator für Dauerausstellung

Gerade erst hat die Gedenkstätte einen 80 Quadratmeter großen Anbau für 210.000 Euro bekommen. Der ganze Stolz des Vorstandsvorsitzenden Hans-Jürgen Kütbach und des hauptamtlichen Gedenkstättenleiters Marc Czichy. Ab Herbst soll dort eine Dauerausstellung aufgebaut werden. Thema: die Zeit von Kriegsbeginn bis 1945 und außerdem die Zeit nach 1945.

"Ich weiß wirklich viel über die Zeit nach 1945 in Kaltenkirchen, aber jetzt kann die Gedenkstätte davon nicht mehr profitieren", so Braas. Für die Dauerausstellung soll extra ein Kurator oder eine Kuratorin eingestellt werden. Als Vorbild habe man die KZ-Gedenkstätte Ladelund genommen, berichtete Kütbach vor einer Weile.

Individualität gehe verloren

Auch das sei ein Kritikpunkt der drei Zurückgetretenen: "Wir machen deutliche Zentralisierungs-Bestrebungen und eine Vereinheitlichung der Gedenkstättenlandschaft aus. Dadurch verliert das Projekt Springhirsch seine langjährig entwickelte regionale Identität und seine Individualität", erklärt Reinhard Bundschuh. Durch immer mehr öffentliche Gelder werde auch der externe Einfluss immer größer. "Springhirsch wird immer mehr zum Museum. Das macht uns Sorgen und bereitet uns Unbehagen", so Bundschuh.

Lesen Sie auch:Erinnerungen ins Land tragen

Diese Sorgen werden vom Rest des zuvor noch zwölfköpfigen Vorstands nicht geteilt. "Wir können für unsere Überzeugungen nicht weiterkämpfen, da sie im Vorstand bedauerlicherweise keine Mehrheit finden", so Braas. Um auch die atmosphärischen Störungen in den Vorstandssitzungen zu vermeiden, seien die Drei zurückgetreten.

Kütbach bedauert, aber akzeptiert

Vorstandsvorsitzender Hans-Jürgen Kütbach war von dieser Entscheidung überrascht worden: "Ich bin der Meinung, dass es möglich gewesen wäre, die Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich Haupt- und Ehrenamt klären zu können", so Kütbach: "Es ist sehr bedauerlich, aber wir müssen es akzeptieren. Der Rest des Vorstandes bewertet die Situation nun einmal völlig anders."

Doch das alles hätte nicht zwingend zu einem Rücktritt führen müssen, so der Vorsitzende, der sich auch zu den Vorwürfen äußert: "Die Erklärung der Zurückgetretenen wird vor allem der konzeptionellen Einbindung und der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit unserer engagierten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, um die uns viele andere Träger beneiden, nicht gerecht. Es bleibt dabei, dass sich unsere Gedenkstättenarbeit aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, kommunalen sowie staatlichen Fördermitteln finanziert." Kütbach begrüße aber auch das deutlich stärkere Engagement der Kommunen, von Land, Bund und künftig auch der EU.

Neuer zehnköpfiger Vorstand

Der Vorstand hat sich schnell neu konstituiert: Für den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden Braas ist Indre Schmalfeld eingetreten. Ihren bisherigen Posten als Schriftführerin hat nun Regina Knösel übernommen. Kassenwart ist Andreas Braas. Und es gibt nur noch sechs statt zuvor acht Beisitzer.