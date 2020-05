Borstel-Hohenrade

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 79-jähriger Pinneberger gegen 12.05 Uhr mit seinem Audi auf der Landesstraße 76 aus Richtung Quickborn kommend in Richtung Pinneberg.

16-Jähriger wird bei Straßenüberquerung von Auto erfasst

An der Bedarfsampel zwischen Prisdorfer Weg und In de Masch überquerte ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße. Laut Zeugen zeigte die Ampel zu diesem Zeitpunkt für Fußgänger "grün" an.

Aus bislang unbekannter Ursache erfasste das Auto den Jungen. Der 16-Jährige aus dem Pinneberger Umland zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Hamburger Krankenhaus.

