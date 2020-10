Die alte Dame hatte gerade bezahlt und wollte ihre Geldbörse wieder zurück in die Jackentasche stecken, als die Täter zuschlugen. Zwei Männer entrissen der 81-Jährigen in einer Bäckerei in Bad Segeberg die Börse und flohen. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen des Raubs in der Fußgängerzone.