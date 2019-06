Struvenhütten

Alles deutet darauf hin, dass mit der Selbstständigkeit Ende 2021 Schluss ist. Denn dann geht der Bänker in Rente. „Dann werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Vieles ist dann offen.

Die Mini-Bank im roten Backsteinbau ist schwer zu finden, liegt versteckt an der Stuvenborner Straße. Zwei Vorstände sowie eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft kümmern sich um die Kunden. Einen Geld- oder Überweisungsautomaten gibt es nicht. Mit knapp 19,7 Millionen Euro ist das Struvenhüttener Geldinstitut bilanzmäßig die kleinste Genossenschaftsbank Deutschlands. Nur eine in Baden-Württemberg weist eine ähnliche Größe auf. Zum Vergleich: Die Kaltenkirchener Bank hat 240 Millionen Euro Bilanzsumme. Die Struvenhüttener Raiffeisenbank zählt 362 Mitglieder und knapp 1000 Kunden. „Wir wachsen auch weiter“, sagte Behn. „Allerdings auf der falschen Seite.“ So stiegen die Spareinlagen kräftiger als die Nachfrage nach Krediten.

Es müssen Negativ-Zinsen gezahlt werden

Für ihr Geld bei der DZ-Bank, der Zentralbank für rund 850 Genossenschaftsbanken, müssen die Struvenhüttener 0,4 Prozent Negativ-Zinsen zahlen. „Das tut uns schon sehr weh“, so Behn. Die Bank hat trotz aller Schwierigkeiten und nach Einstellung von 15000 Euro in die Rücklage noch rund 9500 Euro Bilanzgewinn erwirtschaftet. Davon wird an die Mitglieder eine zweiprozentige Dividende gezahlt. Behn machte deutlich, dass die kleinen Banken EU-Vorschriften genauso wie die großen umsetzen müssten, „nur uns trifft das härter“. So könne es sein, dass das Ergebnis im nächsten Jahr nicht so gut ausfalle. „Notfalls müssen wir dann das Defizit aus der Rücklage ausgleichen.“