Bankkunden halten ihr Geld während der Corona-Krise zusammen

Struvenhütten

"Schön, dass ihr noch auf habt", das hört Heinz-Egon Behn in diesen Tagen häufiger. Behn ist Vorstand und einer von gerade einmal drei Mitarbeitern der Raiffeisenbank in Struvenhütten. Für die kleinste deutsche Bank mit rund 900 Kunden sind Filialschließungen kein Thema, es gibt außer der Hauptstelle in Struvenhütten keine Geschäftsräume.

Und dort erledigen Heinz-Egon Behn, Co-Vorstand Henning Pöhls und Anke Tietze ihre Bankgeschäfte mit den gewohnten Öffnungszeiten. "Bei uns ist alles näher, persönlicher. Das ist das, was uns antreibt", beschreibt Behn seine Geschäftsphilosophie. Aber: "Die Kunden kommen seltener", Ältere halten sich an die Empfehlungen, zu Hause zu bleiben, Vieles wird per Telefon und E-Mail erledigt.

Anschaffungen werden verschoben

Gastronomie, Tourismus, Friseur, Einzelhandel – so etwas gibt es in Struvenhütten nicht, diese besonders betroffenen Branchen hat Behn nicht unter seinen Kunden. Bei ihm führen Dienstleister ihre Konten, Handwerker, viele aus dem Bau-Bereich, Landwirte mit Milchvieh oder Ackerbau und Privatleute. Seine Prognose: "Die Problematiken werden auftauchen, wenn die Krise länger anhält".

Erste Anzeichen bemerkt Heinz-Egon Behn in seinem eigenen Geschäft: "Im Neugeschäft sehen wir einen deutlichen Rückgang: Das, was nicht sein muss, wird nicht gemacht", die Leute halten ihr Geld zusammen und verschieben den Kauf eines Autos, eines E-Bikes oder eine Renovierung – und beantragen also auch keine Kredite für Anschaffungen. Behn und seine Kollegen haben in diesen Tagen viel mit Informieren zu tun. Bei ihnen fragen die Kunden nach, wenn sie Probleme haben oder fürchten. Manche kommen gut informiert, andere haben "schnell und unbürokratisch" gehört und wollen das Geld vom Staat am liebsten gleich mitnehmen, beschreibt Behn die Bandbreite.

Tilgung kann ausgesetzt werden

"Wir sind Ansprechpartner, wenn es um Liquidität oder Einnahmeausfälle geht", und da müssen sich die Banker selbst jeden Tag auf den neuesten Stand bringen. "Wir haben viele Quellen", aber die wollen dann auch alle ausgewertet und die Informationen zusammengetragen werden. Zum Beispiel das Soforthilfe-Programm für kleine Selbständige, das gerade gestartet wurde: Das wird komplett über die Investitionsbank abgewickelt, damit hat das heimische Kreditinstitut nichts zu tun.

Eine Hilfe für Selbständige mit Engpässen bietet die Bank selbst an: Bei laufenden Krediten kann die Tilgung ausgesetzt werden. "Wir empfehlen drei bis sechs Monate und dann weitersehen", erklärt Behn. Normalerweise hat solch ein Aufschub Folgen: Die Bonität des Kunden bekommt einen Kratzer und die Bank muss mehr Vorsorge für einen Ausfall treffen; beides entfällt allerdings im Moment. Und noch eine bürokratische Erleichterung verzeichnet Heinz-Egon Behn: Die EZB hat eine aufwendige Erhebung innerhalb der Bank verschoben.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Zahlungsausfälle könnten zum Problem werden

Behns Resümee: "Wir sind im Moment gering betroffen", aber trotzdem: "Wenn man einen Betrieb vertritt, macht man sich immer Gedanken." Die kreisen zunächst um die Gesundheit: Wenn einer der drei Bank-Mitarbeiter sich infiziert, müssen alle damit rechnen, in Quarantäne zu kommen. "Dann muss die zweite Garde ran" und wenigstens das Standard-Geschäft aufrechterhalten. Zweite Sorge: "Wenn die Folgen der Krise auf unsere Kunden durchschlagen." Bei der geringen Größe der Bank können schon relativ wenige Zahlungsausfälle Probleme für das Geldhaus aufwerfen. "Wie schnell kann sich die Wirtschaft erholen“, das ist für Heinz-Egon Behn die wichtigste Frage: "Das kann im Moment keiner voraussagen."

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Von Jann Rohlfs