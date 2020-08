Bad Segeberg

Die Messstelle des technischen Geschwindigkeitsdienstes des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg befand sich an der Eutiner Straße zwischen Bad Segeberg und Klein Rönnau in Höhe Thunscher Weg. „Dort verläuft ein Schulweg, aber auch viele andere Passanten kreuzen hier die Bundesstraße, um in das Naherholungsgebiet zu gelangen“, berichtete Polizeioberkommissar Lars Brockmann, Sprecher der Direktion Bad Segeberg. Die außerorts gelegene Verbindung sei eindeutig mit Tempo-60 ausgeschildert.

Über 2000 Fahrzeuge in fünfeinhalb Stunden

Bei der Messung hätten sich leider die bisherigen Feststellungen bestätigt, dass sich in dem Bereich viele Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. „In gut fünfeinhalb Stunden passierten über 2008 Fahrzeuge die Kontrollstelle; davon waren 165 zu schnell, was einer Quote von 8,2 Prozent entspricht.“

Weitere Fahrer in den Punkten

Mit zwei Punkten und einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro müssen laut Brockmann fünf weitere Autofahrer rechnen, die zwischen 31 und 40 km/h zu schnell gewesen sind. Vor dem Hintergrund der negativen Bilanz und ähnlicher Ergebnisse bei vorangegangen Messungen kündigt die Polizei weitere Geschwindigkeitskontrollen in diesem Bereich an.

Appell der Polizei

Gleichzeitig appelliert sie an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer und fordert diese auf, umsichtig zu fahren und sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist bundesweit eine der Hauptunfallursachen und häufig mit erheblichen Sachschäden, Verletzten und Toten verbunden.

